サウナ付き宿泊施設「JIKON SAUNA TOKYO」(東京都青梅市)が花王「サクセスRESIL」とのコラボイベント「FEEL RESIL @ JIKON SAUNA TOKYO」を開催した。有名インフルエンサーも訪れた本イベントに潜入し、サウナ初心者の筆者が極上の“ととのう”を初体験してきた。有名インフルエンサーたちも絶賛した極上のサウナ体験とは?どんなコラボ?「サクセスRESIL」は花王が展開するシャンプーとコンディショナーのブランド。弾力や回復力、