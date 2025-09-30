ニューストップ > ライフ総合ニュース > 花王「サクセスRESIL」とのコラボイベント開催 サウナ付き宿泊施設に… インフルエンサー サウナ ストレッチ シャンプー クルマ イベント ヘアケア メディア モデル マイナビニュース 花王「サクセスRESIL」とのコラボイベント開催 サウナ付き宿泊施設に潜入 2025年9月30日 11時30分 リンクをコピーする サウナ付き宿泊施設「JIKON SAUNA TOKYO」(東京都青梅市)が花王「サクセスRESIL」とのコラボイベント「FEEL RESIL @ JIKON SAUNA TOKYO」を開催した。有名インフルエンサーも訪れた本イベントに潜入し、サウナ初心者の筆者が極上の“ととのう”を初体験してきた。有名インフルエンサーたちも絶賛した極上のサウナ体験とは?どんなコラボ?「サクセスRESIL」は花王が展開するシャンプーとコンディショナーのブランド。弾力や回復力、 記事を読む おすすめ記事 防災トイレは組み合わせが大事！におわない仮設トイレには世界進出のポテンシャルも 2025年9月25日 20時8分 【開催報告】 9月21日（日）開催 「復興庁主催・親子ヒラメ釣り大会in浜通り」 タレントのつるの剛士さんが親子たちと福島の海の幸の魅力を体感 2025年9月24日 11時9分 大西流星、ミニチュアバスタブでボケをギリギリ我慢「絶対に入れないでください」 2025年9月24日 11時0分 バカンス感増大「ジャングリア」の接客術 徹底したホスピタリティーの裏側 2025年9月24日 1時11分 日テレ・河出奈都美アナ、人気アナと２人で「念願のサウナ旅」を報告！ 2025年9月24日 5時20分