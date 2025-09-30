ともにリハビリ調整中のDeNA・牧秀悟内野手と宮崎敏郎内野手が30日、2軍練習施設「DOCK」で実戦形式で投手と対戦する「ライブBP」に臨んだ。育成の清水麻成、金渕光希の両腕が投手を務め、「牧＆宮崎」はともに複数の安打性打球をマーク。復調を感じさせた。この日の午前中には両選手は、今季限りでの辞任を決断している三浦大輔監督から「日本一になるぞ」と激励を受けていた。