橋幸夫さん歌をありがとう ～橋幸夫さん追悼企画～ ＢＳテレ東では今月4日に亡くなった歌手・俳優の橋幸夫さんを偲んで、10月3日（金）夜７時から「武田鉄矢の昭和は輝いていたスペシャル」で2022年5月に2週に渡って放送した『橋幸夫引退まで歌い続ける』を2時間一挙再放送します。デビュー曲「潮来笠（いたこがさ）」の誕生秘話や「霧氷」の裏にあった衝撃の事実などを、ご本人がたっぷり語っています。