【女子旅プレス＝2025/09/30】東京・六本木ヒルズでは、クリスマスイベント「Roppongi Hills Christmas 2025」を11月4日（火）〜12月25日（木）まで開催。約400m続くけやき坂がきらめきに包まれる冬の風物詩「けやき坂イルミネーション」も点灯する。【写真】六本木にカフェ＆音楽バー「コモン」ブランチ〜ディナーまで全時間帯過ごせるラウンジ◆六本木の冬の風物詩「けやき坂イルミネーション」「けやき坂イルミネーション」では