２９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」初回の視聴率が世帯平均１６・０％（関東地区、以下同）、個人８・７％だったことが３０日、ビデオリサーチの調べで分かった。前作「あんぱん」の初回は世帯１５・４％、個人８・６％で、「ばけばけ」はその数字を上回るスタートとなった。前々作の「おむすび」（世帯１６・８％、個人９・４％）には及ばなかった。さらにさかのぼった「虎に翼」と「ブギウギ」も「おむすび