ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > サバイバルホラー映画「箱の中の呪い」10月10日からParamount+にて配… 箱 ホラー映画 子役 エル・ファニング レンジャーズ オーシャンズ 怪奇現象 ショーン・ペン クランクイン！ サバイバルホラー映画「箱の中の呪い」10月10日からParamount+にて配信 2025年9月30日 12時0分 リンクをコピーする ダコタ・ファニングが主演するサバイバルホラー映画『箱の中の呪い』が、10月10日よりParamount＋にて日米同時独占配信されることが決定。本予告が解禁された。【動画】「今夜あなたは死ぬ」命を懸けた謎の儀式が始まる――『箱の中の呪い』本予告本作は、真夜中に訪問してきた老婆から“死の宣告”を受けた主人公ポリーが、＜制限時間内に箱の中身を探しだす＞という、謎に満ちた儀式に突如巻き込まれていくサバイバルホラー 記事を読む おすすめ記事 下地紫野＆茜屋日海夏、夢のコラボ映画初披露に安堵「拍手を聞いて自信を持てた」 2025年9月29日 21時6分 大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』のポスタービジュアル2種＆最新特報映像公開！岡田将生の出演も決定 2025年9月30日 7時0分 今秋ドラフトの目玉 創価大・立石が9回2死から同点2ラン 復帰後初本塁打に「安心感ですね」 2025年9月28日 22時6分 【コミプレ最新刊】『魔王様、世界が美味しすぎて滅ぼすのをやめる。』2巻9月29日発売！さいたまにかぶりつけ!! 唯一無二の″おもてなしファンタジー″第二幕!! 2025年9月29日 17時0分 「上手に演じてくださった」水上恒司×山下美月×宮舘涼太の好演に感謝 『火喰鳥を、喰う』原作者・原浩が太鼓判 2025年9月29日 17時0分