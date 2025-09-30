ダコタ・ファニングが主演するサバイバルホラー映画の中の呪い』が、10月10日よりParamount＋にて日米同時独占配信されることが決定。本予告が解禁された。【動画】「今夜あなたは死ぬ」命を懸けた謎の儀式が始まる――『の中の呪い』本予告本作は、真夜中に訪問してきた老婆から“死の宣告”を受けた主人公ポリーが、＜制限時間内にの中身を探しだす＞という、謎に満ちた儀式に突如巻き込まれていくサバイバルホラー