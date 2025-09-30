タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が9月30日、放送。今回は、栃木県宇都宮市にある定食店が紹介されます。同店では、豚こま肉と大量のモヤシを自家製のニンニクみそダレで炒めた「豚ともやし鉄板焼」、鶏もも肉1枚を丸ごと使う「鶏から揚げ定食」（ともに800円）、木綿豆腐一丁を、自家製麻婆ソースとタマネギ、水を加え