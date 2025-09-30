大阪地裁＝大阪市北区宿泊施設の脱衣所で男児らの裸を盗撮し、動画を販売したとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元徳島県美馬市立幼稚園職員鎌田裕樹被告（38）に大阪地裁（近道暁郎裁判官）は30日、懲役3年、執行猶予5年、罰金70万円（求刑懲役3年、罰金70万円）の判決を言い渡した。近道裁判官は判決理由で、児童の裸体が不特定多数に拡散される危険性にさらされた結果は重いと指摘。施設の歓迎用看板のグルー