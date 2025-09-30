俳優の福士蒼汰（32）が30日、都内で行われたウイスキーブランド「SOGAINI（ソガイニ）」の新CM発表会に出席した。普段から「俳優仲間とお酒を飲んだり、食事をする際に合わせてウイスキー、ハイボールを飲んでいる」という福士。どんな料理と合わせて同商品を飲みたいかと聞かれ「難しいんですよ。何でも合うから」と頭を悩ませている様子。絞り出すように「合わせるとするなら、ほうれん草のおひたし。個人的にしょっぱいの