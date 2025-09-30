【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２９日、自身のＳＮＳで「米国外で制作された映画に１００％の関税を課す」と再び表明した。実施時期は明らかにしなかった。映画は関税がかかる「モノ」ではなく知的財産やサービスに分類され、具体的な適用方法は不明だ。トランプ氏は投稿で「米国の映画産業は、まるで赤ん坊からキャンディーを盗むように他国から奪われた」と主張。ハリウッドがあるカリフォルニア州について