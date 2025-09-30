散弾銃の実弾を法で定められた貯蔵数の倍以上、店内で保管したなどとして、銃砲店運営会社の役員らが書類送検されました。警視庁によりますと、銃砲店運営会社「FRC」と役員の男ら2人は今年1月、法で定められた個数以上の散弾銃の実弾を貯蔵し、帳簿に法定の数量内になるよう虚偽の記載をした疑いが持たれています。警視庁が家宅捜索したところ、店からは法で定められた1万個の倍以上となる2万2600個の実弾が見つかりました。調べ