30日、暴行の容疑で上越市のトラック運転手の男（56）が逮捕されました。警察によりますと男は29日午後9時40分ごろ、上越市内の住宅で女性（50代）の腹部を1回足で蹴った疑いがもたれています。数分後に被害関係者が110番通報したことで事件が発覚しました。調べに対し男は「蹴ったことは間違いない」と容疑を認めています。男と被害者の女性は面識があるということですが、警察は被害者保護の観点から2人の関係性を明らかにしてい