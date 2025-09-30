菓子専門店「シャトレーゼ」を国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国178店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、ハロウィン気分を盛り上げるおばけや黒ねこをイメージしたケーキに、秋の味覚を使用した商品など「ハロウィンスイーツ」を、全国のシャトレーゼにおいて10月31日まで数量限定で発売する。「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」（直径16cm）は、魔女の帽