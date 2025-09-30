Chilli Beans.の新曲「that's all i can do」が、10月7日より放送のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）の挿入歌に使用される。 （関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY1レポート：Chilli Beans.、レトロリロン、ブランデー戦記…今音楽シーンを賑わせる7組が集結） 本ドラマは、谷口菜津子による同名漫画が原作。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてき