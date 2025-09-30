ジャンボフェリーは、船内で販売しているうどんの価格を、10月1日付で引き上げる。「かやくうどん」は390円から430円、「オリーブうどん」や「島うどん」「さぬきレモンうどん」「島ごまうどん」「さぬきレモンラーメン」は450円から490円に、それぞれ40円引き上げる。相次ぐ原材料価格の高騰で、従来通りの価格の維持が困難となってきたことを理由としている。それ以外の商品は価格を据え置く。