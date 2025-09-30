マレーシア航空は、東京/成田〜クアラルンプール線にエアバスA330-900型機を10月8日から投入する。当初は9月29日から投入を予定していたものの、変更した。MH89/88便に夏スケジュールは1日1往復、冬スケジュールは東京/成田発月・火曜、クアラルンプール発月・日曜を除く週5往復に投入する。マレーシア航空は、エアバスA330-900型機を2024年11月に初受領していた。ビジネスクラス28席、エコノミークラス269席の計297席を配置してい