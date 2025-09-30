ベッツが大谷に熱い信頼を寄せるコメントを残した(C)Getty Imagesドジャースのムーキー・ベッツが現地時間9月29日、レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）に向けた前日会見を行い、大谷翔平についてコメントしている。【動画】これぞ、ドジャース！大谷に続きアーチをかけたベッツの打撃シーンドジャース専門メディア『Doger Blue』の動画内で、ベッツは好調な先発陣について「先発が4、5人揃っていて、去年よりも層が厚く