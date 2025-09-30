『アイドルマスター シンデレラガールズ』神崎蘭子役などで知られる声優・内田真礼と、『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役などで知られる石川界人が9月30日、それぞれのSNSを通じて結婚を発表。人気声優同士の結婚にネットでは祝福など反響が寄せられている。【画像】直筆で伝わる幸せオーラ！石川界人＆内田真礼の結婚報告文内田と石川は連盟の書面で「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしま