バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「ミュージカル『刀剣乱舞』 十周年記念 ミニチュアペンライトチャーム」を発売する。発売時期は2025年11月未定。全10種で価格は500円。発売時期2025年11月未定「ミュージカル『刀剣乱舞』 十周年記念 ミニチュアペンライトチャーム」(全10種・500円)「ミュージカル『刀剣乱舞』 十周年記念 ミニチュアペンライトチャーム」は、ミュージカル『刀剣乱舞』の十周年をお祝いした新商品。公式グ