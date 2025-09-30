チリで開幕したU-20ワールドカップ。U-20日本代表は、27日に行われたエジプトとの初戦に2-0で勝利した。ボール保持率64％、シュート16本（枠内6本）を放つなど優位に試合を進めた。その日本が30日の次節で対戦するのは地元チリ。チリは27日の初戦でニュージーランドに2-1で勝利している。終了間際にPKで同点に追いつかれるも、後半アディショナルタイムに勝ち越すという劇的な展開だった。『ESPN』などによれば、チリのニコラス・