NTTドコモは、対象のdポイント加盟店での支払いに対して、抽選で最大10倍のdポイント（期間・用途限定）を進呈する「その場で当たる！dポイント最大10倍戻ってくるキャンペーン」を開催する。期間は10月1日～11月30日。 キャンペーンは10月1日～31日の10月期と、11月1日～30日の11月期に分けて開催され、両方に参加できる。各期間中にキャンペーンサイトで抽選に参加すると、dポイン