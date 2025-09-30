SnowManの目黒蓮（28）が30日、都内で米スマートフォンブランド「モトローラ」新製品発表会に出席した。同社は来月10日から「motorolarazr60」を発売する。同製品にはモトローラ独自のAIである「motoai」を搭載している。新製品の手ぶれ補正機能を示すために、司会から「激しく動いてください」と依頼され、製品のカメラを向けられる中でダンスとサッカーで培った華麗なフットワークを披露。「どうにかブレさせてや