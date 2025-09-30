不良少年グループがバイクで暴走行為をした疑いで摘発された。バイク数台が蛇行しながら信号無視をし、手を挙げて警察車両をあおるように走っている。不良少年グループ「川口ドラゴン」の22人は、東京・足立区で、バイク15台で信号無視などの暴走行為をした疑いで摘発された。また、暴力団組員の海老塚龍巳容疑者（34）は、敵対する暴走族がいないか見回りするよう少年グループに指示をし、暴走行為をさせた疑いで逮捕された。少年