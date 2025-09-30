日本ハムは30日、ドリュー・バーヘイゲン投手(34)が米国へ帰国するために同日の航空機で日本を離れたと発表した。20、21年にチームでプレーし、再来日した2年目の今季はここまで6試合に登板し、3勝3敗、防御率6・08だった。