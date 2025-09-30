コスモエネルギーホールディングスは10月19日、千葉県内の自治体として「SDGs未来都市」に初選定された市原市にて「クリーン・キャンペーン」を開催する。清掃活動に加え、SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)や地産地消などのサーキュラーエコノミー(循環型経済)について楽しく触れることができるコンテンツを用意する。賀来賢人さん同社のSAFのTVCMで天ぷら屋「こすも亭」店主を演じた賀来賢人さんをゲストに迎