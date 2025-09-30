ニューストップ > 国内ニュース > 不良少年グループ「川口ドラゴン」22人摘発 暴走行為の疑い 時事ニュース FNNプライムオンライン 不良少年グループ「川口ドラゴン」22人摘発 暴走行為の疑い 2025年9月30日 12時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 不良少年グループ「川口ドラゴン」の22人が暴走行為をしたとして摘発された バイク15台で信号無視などの暴走行為をした疑い また、少年グループに指示をしたなどの疑いで暴力団組員が逮捕された 記事を読む おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 《人気番組「激レアさん」打ち切りの真相》後釜MCは堂本光一＆加藤シゲアキ…大抜擢の裏で“旧ジャニーズ関与”の巨額プロジェクトが動いていた 2025年9月30日 7時0分 【速報】三笠宮家の当主に彬子さま 信子さまは新たな宮家「三笠宮寛仁親王妃家」の当主に 皇室経済会議がお二方の独立生計認める 2025年9月30日 11時30分 なぜ？「産休中の過ごし方」に罪悪感…私が絶句した“職場のLINE”【ママリ】 2025年9月28日 11時0分