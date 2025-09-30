札幌・北警察署は2025年9月29日、業務上横領の疑いで、札幌市中央区に住むアルバイト従業員・酒井崇充容疑者（45）を再逮捕したと発表しました。酒井容疑者は札幌市北区北18条西2丁目にあるリサイクルショップの支店長でしたが、顧客から買い取り保管中だった腕時計7本を、2020年1月から23年7月までの間、札幌市にある古物買取店数店舗に約820万円で売却し横領した疑いが持たれています。酒井容疑者は23年12月、この会社を退職して