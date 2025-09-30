使い古した櫛（くし）に感謝し、供養する「第６５回櫛まつり」が２９日、京都市東山区の安井金比羅宮で開かれた。様々な日本髪を結い、鮮やかな装束に身を包んだ女性たちが観光客の目を引きつけた。日本髪の継承を目的に、美容師らでつくる京都美容文化クラブなどが１９６１年から開催。境内の「久志（くし）塚」で、神職らにより各地から寄せられた櫛を清める式典が営まれた後、古墳時代〜現代の髪形を地毛で結った女性約４０