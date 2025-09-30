新潟県村上市で30日朝、クマ1頭が住宅のガラスを割って家の中に入る被害がありました。住人は逃げてケガはありませんでした。◇現場は新潟県村上市の住宅です。警察によりますと、30日午前5時半ごろ、住人から「クマ1頭が玄関戸のガラスを割って家の中に入ってきた」と110番通報がありました。住人がガラスが割れた音を聞いて確認すると、1階にクマ1頭がいたということです。当時、家には70代の母親と40代の息子がいましたが