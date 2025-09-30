石破総理は韓国の李在明大統領と会談するため、先ほど、釜山へ出発しました。総理にとって、在任中、最後の外遊になる見通しです。石破総理「シャトル外交というのを活発化して、頻度を上げて、両国の信頼関係というものを高めていくことは、今後の地域の平和と安定のために極めて重要であります」石破総理は双方の首脳が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環として、韓国南部の釜山を訪れ、きょう午後、李大統領と会談しま