メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、日本時間の10月1日に開幕するワイルドカードシリーズへ向け前日練習を行いました。日本時間30日午前10時頃、グラウンドに現れた大谷選手。ナ・リーグ西地区優勝を果たし29日、レギュラーシーズンを終えたドジャースは、10月1日からシンシナティ・レッズとのワイルドカードシリーズに臨みます。2戦先勝で勝敗が決まる短期決戦の先発投手について、第1戦がブレイク