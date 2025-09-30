2023年に結成、2025年1月にシングル『アヴァンチュール中目黒』でデビューしたMATSURI。ファンに対して思うことやSHOW-WAについてなど、お話を伺いました。―― ライブやテレビでの生歌唱などで、ファンの声援や応援を直接耳にする機会が多いと思います。渡辺たった一言でもライブや特典会、握手会で直接かけてもらう「頑張って」「歌よかったよ」の言葉はすごく背中を押してくれるし、僕らの活動のエネルギー。誰かの助けになっ