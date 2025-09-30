ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが料理の腕前を披露した。【写真】JUNG KOOK、ライブ配信中に涙したワケ去る9月28日、JUNG KOOKはWeverseを通じて、「お腹が空いて」というタイトルのライブ配信を行った。配信で彼は「お腹が空いて」と話しながら、手馴れた様子でナイフを研いだ後、タマネギとキノコを切った。さらに、片手でフライパンを回し、華やかな包丁さばきを披露し、ファンサービスまで惜しまなかった。この日、