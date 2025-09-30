フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３０日、群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題で、前橋市が２５日付の人事異動で当該職員を課長職から降格処分したことが明らかになったことを報じた。スタジオでＭＣで俳優の谷原章介が小川氏へ「あんだけね、きちんと会見の時に十数回行きました、正直に言って。関係はないと言っているんですよ