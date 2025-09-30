きょうも日中は気温が高くなり、名古屋や岐阜では真夏日になるでしょう。 【写真を見る】名古屋と岐阜は予想最高気温30℃ きょうも汗ばむ暑さに 夜は三重県を中心に雨予想 愛知・岐阜・三重の天気予報（9/30 昼） 正午前の名古屋市内です。この時間の気温は28℃、湿度は49％です。名古屋では、けさの最低気温が19.4℃と涼しい朝になりましたが、朝から日差しが照りつけて、この時間は気温がぐんぐんと上がっています。 きょうは