主人公・さとみは29歳。実の兄の嫁にあたるゆみこは、子育てを理由にさとみの実家を便利な休憩所のように使い、さとみの両親を疲れさせていました。図々しすぎる振る舞いにモヤモヤを募らせていました。その後、直接の話し合いを経てゆみこは思いを改めたようで…？『図々しすぎる兄嫁』をごらんください。 ゆみこの話を聞いたさとみは、ゆみこなりの事情を理解しました。ゆみこは義両親に謝罪するといい、兄もゆみことの関係を