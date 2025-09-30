愛知県豊田市で9月30日、小学生が泥だらけになりながら、鎌を手に昔ながらの稲刈りを体験しました。豊田市立小原中部小学校では、5年生が中心となり、学校近くの田んぼで愛知県のブランド米「ミネアサヒ」を育てています。30日は、地域の人から教わりながら稲刈りに挑戦。慣れない鎌を手に初めは戸惑っていた児童たちですが、すぐにコツをつかみ、泥だらけになりながら収穫を楽しんでいました。収穫した米をどのように食べ