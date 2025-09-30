アメリカのトランプ政権は29日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結などに向けた20項目の計画を発表し、イスラエル側もこれを受け入れる考えを示しました。トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談を行い、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘終結やガザの統治に向けた20項目に及ぶ計画の概要を説明しました。トランプ大統領：計画の実施は、ガザだけでなく、戦争そのものの即時終結を意味する。計画では、イスラエルと