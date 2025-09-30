知人の少年らにバイクで暴走行為をさせたとして、指定暴力団住吉会系暴力団組員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、住吉会系暴力団組員の海老塚龍巳容疑者は去年、知人が総長を務める「川口ドラゴン」のメンバーの少年らに、「お前ら、なめられてるんだから気合、入れろ」などと言って、東京・足立区の路上で信号を無視するなどの暴走行為をさせた疑いが持たれていますまた、実際にバイクで暴走行為をしたなどとして、少年