30日（火）全国的に秋晴れとなりますが、西日本では真夏日になるところがあるでしょう。＜30日（火）の天気＞高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。関東や東海は雲が多いですが、雲の間から時折日差しが届いています。昼過ぎにかけても天気の崩れはなさそうですが、夕方以降は湿った空気が流れ込み、関東北部や甲信、紀伊半島でにわか雨があるかもしれません。洗濯物は早めに取り込むようにしましょう。前線に近