サイバー攻撃で発生したアサヒグループホールディングスのシステム障害は、いまだ復旧の見込みが立っていません。アサヒグループホールディングスによりますと、29日、サイバー攻撃による「システム障害」が発生し、物流システムなどに影響が出ているということです。このため、29日からビールや飲料などの受注や出荷を停止しています。個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとしています。調査や対応を進めて