将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局中だ。両者1勝1敗で迎えた第3局は、「相掛かり」の出だしから早くも勝負所に突入している。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第3局（生中継中）互いに後手番で白星を飾り、1勝1敗のタイで迎えた第3局。短期決戦の五番勝負とあり、この一