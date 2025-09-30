「マイナ救急」の運用が、あすから全国で始まります。村上誠一郎 総務大臣「持病をお持ちの方や高齢者の方を始めとして、日頃からマイナ保険証を持ち歩いていただければ、いざというときに、マイナ救急をご活用いただけますので安心できると思います」「マイナ救急」は119番通報した際にマイナンバーカードに保険証を登録した「マイナ保険証」を救急隊員に見せることで、患者は自分の受診歴や薬の処方歴をすぐに伝えられると