キャノピーbyヒルトン大阪梅田では、開業1周年を記念した特別コース「World of Canopy（ワールド・オブ・キャノピー）」を2025年9月6日よりスタート！アジアやヨーロッパ、アメリカなど世界8カ国の「キャノピーbyヒルトン」ブランドのホテルが誇る地元の味を提供します。大阪にいながら世界を旅するような、多国籍で彩り豊かな食体験を楽しめます。洗練された空間で特別なひと時をお過