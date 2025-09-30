アメリカのトランプ政権は、輸入する木材に10％の追加関税を課すことを決めました。アメリカのトランプ大統領は29日、輸入する木材に10％の追加関税を課す命令書に署名しました。10月14日から発動します。命令書は、アメリカ国内で木材を賄える森林資源や生産能力があるにもかかわらず、輸入依存度が高まっていることが国家安全保障上、問題だと指摘していて、関税を課すことで、国内で木材を製造する体制を強化するとしています。