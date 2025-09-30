洋風料理のレシピでよく目にする「ブイヨン」。固形タイプの形や水に溶かした色が「コンソメ」とよく似ていますが、使い方が異なることは知っていますか？料理する上で知っておきたい違いについて、早速チェックしていきましょう。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *「ブイヨン」はうま味が溶け込む洋風だし「ブイヨン」はフランス語で「出汁（だし）」のこと。牛すじや鶏ガラなどの肉類と香味野菜にスパイスを加え、弱火