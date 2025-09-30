私はアイ（28）。結婚して夫と2人暮らしです。職場では役割を押し付けられそうになるたびのらりくらりと逃げています。私はずっと損をしないように立ち回り、周りから都合よく使われるお人好しはバカだと見下していました。母のような生き方をしたくなかったからです。しかし久しぶりに実家を訪れてみると古びた寿司屋は、母が営む新たな小料理店に生まれ変わっていました。ずっと父の言いなりだった母が……？思い出されるのは