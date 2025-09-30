10月5日に投開票が行われる岡山市長選挙について、投票を呼びかける啓発活動が行われました。 【写真を見る】10月5日投開票の岡山市長選挙「SNSやイオンモールでのイベントで若い人に啓発を」 今朝（30日）、岡山駅前で行われた啓発活動です。岡山市北区選挙管理委員会の委員らが投票日などが書かれたポケットティッシュを配り投票を呼びかけました。前回の岡山市長選挙の投票率は34.01%。中でも10代は26.08%、20代は16.79