＜バンテリン東海クラシック事前情報◇30日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアー第18戦が10月2日（木）から4日間の日程で開催される。開幕にあたり、初日の組み合わせが発表された。≪写真≫あなたは偽物クラブを見分けられるか!?前戦の「パナソニックオープン」で初優勝を飾り、2週連続Vがかかる勝俣陵は、今季1勝の小平智、谷原秀人と午前9時40分に10番からティオフ。ディフェンデ