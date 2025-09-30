福山市の市道でひき逃げをしたとして３８歳の男が逮捕されました。 建設業の男（３８）は２８日、福山市御幸町中津原の市道でトラックを運転中に８０代の女性と衝突し、そのまま逃走した疑いがもたれています。 警察によりますと容疑者の男は、道にいた女性を追い抜きざまに衝突し女性は肋骨を折るなどの大けがだということです。 警察の調べに対し容疑者の男は「事故を起こしたという認識はありません」と容疑を否認しています